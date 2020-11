Valentina Pitzalis, chi è la donna sfigurata dall'ex marito che non si rassegnava alla separazione (Di sabato 21 novembre 2020) La drammatica vicenda risale al 2011 quando Manuel Piredda le gettò addosso della benzina e le diede fuoco perché contrario alla fine del loro matrimonio Leggi su today (Di sabato 21 novembre 2020) La drammatica vicenda risale al 2011 quando Manuel Piredda le gettò addosso della benzina e le diede fuoco perché contrariofine del loro matrimonio

cheTVfa : #Ficarra e #Picone, #ValentinaPitzalis, #MariaGraziaCucinotta, #ElenaSofiaRicci e… Un altro fine settimana ricco d… - cheTVfa : Gli ospiti TV del weekend 21-22 novembre: Ficarra e Picone, Valentina Pitzalis, Maria Grazia Cucinotta, Elena Sofia… - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: La testimonianza di una donna simbolo, Valentina Pitzalis, oggi a #Verissimo! Non perdete la puntata speciale dedicata al… - Nicotess3 : Oggi volevo guardare #verissimo, ma non lo farò. Valentina Pitzalis NON È UNA VITTIMA. - AgenziaOpinione : CANALE 5 “ VERISSIMO “ * VALENTINA PITZALIS: « PER NOVE ANNI HO SUBITO UNA CAMPAGNA D’ODIO PAZZESCA DA PARTE DELLA… -