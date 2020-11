Vaccino, quanto durerà l'immunità? Pregliasco: 'Almeno 8 mesi, poi forse il richiamo' (Di sabato 21 novembre 2020) Fino a 8 mesi di dopo aver avuto il -19. E con il ? E' questo per ora il punto di partenza per capire come arginare il Covid-19: individuare un limite temporale per studiare gli effetti reali ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Fino a 8di dopo aver avuto il -19. E con il ? E' questo per ora il punto di partenza per capire come arginare il Covid-19: individuare un limite temporale per studiare gli effetti reali ...

myrtamerlino : Sono esterrefatta! ??Pensavo avessimo tutti una gran voglia di avere quanto prima il #vaccinoCovid! E invece con l'a… - reportrai3 : C'è una contraddizione quanto Ursula Von Der Leyen dice '#vaccino bene pubblico', se c’è il brevetto sopra, esclusi… - _Eco___ : @borghi_claudio @scintillablu_ No no,per quanto mi riguarda io sto solo chiedendo da tempo e mi era parso che voi v… - cecchignola71 : Non vorrei che quelli che dichiarano: 'Non farò il vaccino perché non posso farlo, in quanto non rientro nelle fasc… - Majden3 : RT @__House_MD: Come nella vita, cosi nella scienza le persone hanno idee discordanti ma tutte degne di rispetto Per quanto riguarda il vac… -