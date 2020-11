Vaccino, Cts all’attacco di Crisanti: "Comportamenti da censurare" (Di sabato 21 novembre 2020) Gabriele Laganà Il Cts ha replicato al microbiologo Andrea Crisanti spiegando che la presenza di agenzie regolatorie internazionali è garanzia "sulla sicurezza dei vaccini" Le parole pronunciate alcuni giorni fa da Andrea Crisanti, direttore di microbiologia all'Università di Padova, sulla sicurezza del Vaccino contro il Covid-19 non sono piaciute al Cts, il Comitato tecnico scientifico. "Comportamenti inopportuni e da censurare. La presenza di Aifa e delle agenzie regolatorie internazionali ci garantisce sulla sicurezza dei vaccini", è stato sottolineato dagli esperti del Comitato in una riunione tenutasi ieri. Durissima, in particolare, la presa di posizione di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. Il professore non solo ha attaccato il padre del cosiddetto ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Gabriele Laganà Il Cts ha replicato al microbiologo Andreaspiegando che la presenza di agenzie regolatorie internazionali è garanzia "sulla sicurezza dei vaccini" Le parole pronunciate alcuni giorni fa da Andrea, direttore di microbiologia all'Università di Padova, sulla sicurezza delcontro il Covid-19 non sono piaciute al Cts, il Comitato tecnico scientifico. "inopportuni e da. La presenza di Aifa e delle agenzie regolatorie internazionali ci garantisce sulla sicurezza dei vaccini", è stato sottolineato dagli esperti del Comitato in una riunione tenutasi ieri. Durissima, in particolare, la presa di posizione di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. Il professore non solo ha attaccato il padre del cosiddetto ...

reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Le geopolitica e la distribuzione del vaccino anti Covid-19 ? Il vaccino italiano ?… - halfstepper : RT @FraBaraghini: “La posizione di Crisanti è stata travisata, era seccato di continuare a vedere annunci sul vaccino e non dati concreti.… - Idl3 : RT @FraBaraghini: “La posizione di Crisanti è stata travisata, era seccato di continuare a vedere annunci sul vaccino e non dati concreti.… - Beverari_M : RT @FraBaraghini: “La posizione di Crisanti è stata travisata, era seccato di continuare a vedere annunci sul vaccino e non dati concreti.… - veneto_ : RT @FraBaraghini: “La posizione di Crisanti è stata travisata, era seccato di continuare a vedere annunci sul vaccino e non dati concreti.… -