Vaccino Covid, il Cts: «Le parole di Crisanti sono inaccettabili» (Di sabato 21 novembre 2020) «Sarebbe opportuno evitare posizioni personali che nulla hanno a che vedere con la scientificità della questione». Il Comitato tecnico scientifico bolla... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 21 novembre 2020) «Sarebbe opportuno evitare posizioni personali che nulla hanno a che vedere con la scientificità della questione». Il Comitato tecnico scientifico bolla...

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - chetempochefa : “La mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moderna (che sembra funzionare… - Fusillide : RT @RobertoBurioni: Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino all’FD… - Maurizio101112 : Belin che Sfiga #Selfini . . . -