Vaccino Covid, il Cts: “Le parole di Crisanti sono inaccettabili” (Di sabato 21 novembre 2020) Il Comitato ha replicato al microbiologo dell’università di Padova che ieri, riferendosi alle prime dosi, aveva dichiarato che senza dati non si sarebbe fatto il Vaccino. In attesa del bollettino del giorno relativo ai nuovi casi di Coronavirus in Italia, nelle ultime ore il popolo scientifico si è scagliato contro le parole del microbiologo dell’università L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 21 novembre 2020) Il Comitato ha replicato al microbiologo dell’università di Padova che ieri, riferendosi alle prime dosi, aveva dichiarato che senza dati non si sarebbe fatto il. In attesa del bollettino del giorno relativo ai nuovi casi di Coronavirus in Italia, nelle ultime ore il popolo scientifico si è scagliato contro ledel microbiologo dell’università L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - chetempochefa : “La mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moderna (che sembra funzionare… - StefanoZ_Tweet : RT @RobertoBurioni: Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino all’FD… - StefaniaFalone : Vaccino Covid, il Cts: «Le parole di Crisanti sono inaccettabili» -