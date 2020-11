Vaccino Covid, il Cts bacchetta Crisanti: “Parole inaccettabili”, ma Galli lo difende: “E’ stato travisato” (Di sabato 21 novembre 2020) La maggior parte delle persone (specie chi non è affatto abituato ad ‘informarsi’), punta il dito contro la stampa, rea di creare allarmismo o, viceversa di tenere un profilo filo-governativo in merito all’attuale emergenza sanitaria. Eppure basterebbe soltanto un più di attenzione per capire che, i giornalisti, altro non fanno che riportare quanto, fra medici, virologi, tecnici, ecc., viene quotidianamente affermato. Dunque nulla di ‘inventato’ o replicato per ‘ingraziarci’ chissà chi: i giornalisti altro non fanno che dare spazio a tutti, in special modo a chi rappresenta scuole di pensiero differenti. Quindi il ‘problema’ non siamo noi, ma questa crescente ‘pletora’ di esperti, specialisti e saccenti, che creano allarmi e confusione, smentendosi in continuazione uno con l’altro. Il ‘caso’ Crisanti, che non si vaccinerà senza averne prima letto i dati” L’ultimo ... Leggi su italiasera (Di sabato 21 novembre 2020) La maggior parte delle persone (specie chi non è affatto abituato ad ‘informarsi’), punta il dito contro la stampa, rea di creare allarmismo o, viceversa di tenere un profilo filo-governativo in merito all’attuale emergenza sanitaria. Eppure basterebbe soltanto un più di attenzione per capire che, i giornalisti, altro non fanno che riportare quanto, fra medici, virologi, tecnici, ecc., viene quotidianamente affermato. Dunque nulla di ‘inventato’ o replicato per ‘ingraziarci’ chissà chi: i giornalisti altro non fanno che dare spazio a tutti, in special modo a chi rappresenta scuole di pensiero differenti. Quindi il ‘problema’ non siamo noi, ma questa crescente ‘pletora’ di esperti, specialisti e saccenti, che creano allarmi e confusione, smentendosi in continuazione uno con l’altro. Il ‘caso’, che non si vaccinerà senza averne prima letto i dati” L’ultimo ...

