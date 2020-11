Vaccino Coronavirus, Cts: “Parole Crisanti da condannare” (Di sabato 21 novembre 2020) Vaccino Coronavirus, il Cts ha commentato le parole rilasciate dal microbiologo Andrea Crisanti qualche giorno fa Tema caldissimo delle ultime settimane è il Vaccino anti Coronavirus. Il farmaco sembra ormai essere l’unica soluzione reale per fermare l’emergenza pandemica, visti i dati in continuo aumento nonostante le misure sempre più restrittive imposte dai vari governi nazionali. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020), il Cts ha commentato le parole rilasciate dal microbiologo Andreaqualche giorno fa Tema caldissimo delle ultime settimane è ilanti. Il farmaco sembra ormai essere l’unica soluzione reale per fermare l’emergenza pandemica, visti i dati in continuo aumento nonostante le misure sempre più restrittive imposte dai vari governi nazionali. L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Covid, Crisanti: 'Senza dati certi non farei vaccino a gennaio' - Corriere : Proposta di Ilaria Capua: usiamo i cinema vuoti per somministrare il vaccino contro il Covid - sole24ore : Coronavirus, arriva il patentino per chi farà il vaccino anti-Covid - infoitinterno : Coronavirus Veneto oggi: bollettino Covid 21 novembre. 'Presto parleremo del vaccino' - antoninobill : RT @FrancoBechis: Incredibile: anche i gran capi di Moderna hanno venduto azioni annunciando il vaccino -