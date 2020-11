Vaccino, Cauda: 'Lo farò sicuramente, solo così ne usciremo. Rischi?Ridottissimi' (Di sabato 21 novembre 2020) Il professor , ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Gemelli di Roma, non ha dubbi: 'Se mi vaccinerò? Assolutamente sì. ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Il professor , ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica e direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Gemelli di Roma, non ha dubbi: 'Se mi vaccinerò? Assolutamente sì. ...

SignorAldo : RT @agorarai: “Avremo più vaccini: so che quando arriva un farmaco o più farmaci, molto del pathos legato ad una epidemia diminuisce. Ma an… - kasparovskarpov : @agorarai Ma questo Cauda lo sa che i vaccini sono pericolosissimi?? Che possono provocare malattie invalidanti e d… - giacrival : RT @agorarai: “Avremo più vaccini: so che quando arriva un farmaco o più farmaci, molto del pathos legato ad una epidemia diminuisce. Ma an… - kiara86769608 : RT @agorarai: “Avremo più vaccini: so che quando arriva un farmaco o più farmaci, molto del pathos legato ad una epidemia diminuisce. Ma an… - agorarai : “Avremo più vaccini: so che quando arriva un farmaco o più farmaci, molto del pathos legato ad una epidemia diminui… -