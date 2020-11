Vaccino, Bassetti contro Crisanti: «Se io e Zangrillo avessimo detto quello che ha detto lui…» (Di sabato 21 novembre 2020) «Le affermazioni del professor Crisanti sul Vaccino anti-Covid sono gravissime. Insinuare dubbi sulla scientificità dei vaccini è anacronistico e fuorviante per la gente». Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Le parole del divulgatore scientifico di Padova continuano a far discutere. Ha sostenuto che non farebbe il primo Vaccino anti-Covid senza avere dati su sicurezza ed efficacia. Vaccino, Bassetti: «Prendere le distanze da Crisanti» Sulla questione del Vaccino, Bassetti ha una posizione netta. «Credo che la comunità scientifica tutta insieme dovrebbe prendere le distanze da ciò che ha detto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) «Le affermazioni del professorsulanti-Covid sono gravissime. Insinuare dubbi sulla scientificità dei vaccini è anacronistico e fuorviante per la gente». Lo scrive su Facebook Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Le parole del divulgatore scientifico di Padova continuano a far discutere. Ha sostenuto che non farebbe il primoanti-Covid senza avere dati su sicurezza ed efficacia.: «Prendere le distanze da» Sulla questione delha una posizione netta. «Credo che la comunità scientifica tutta insieme dovrebbe prendere le distanze da ciò che ha...

