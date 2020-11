Vaccino anti-Covid, lo schiaffo del Cts a Crisanti: «Frasi inopportune da una persona senza competenza» (Di sabato 21 novembre 2020) Le dichiarazioni del virologo Andrea Crisanti sui vaccini anti-Covid hanno tenuto banco nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) di ieri, 20 novembre. Crisanti aveva sollevato perplessità sulla sicurezza dei vaccini, sostenendo che «normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un Vaccino e quindi io quello di gennaio non lo farei», prima di correggere il tiro. La sua uscita, che ha causato la reazione di diversi colleghi tra cui Antonella Viola e Pier Luigi Lopalco, non è passata inosservata in seno al Cts. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, gli esperti scelti dal governo per fronteggiare la pandemia hanno parlato di «comportamenti inopportuni e da censurare. La presenza di Aifa e delle agenzie regolatorie internazionali ci ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Le dichiarazioni del virologo Andrea Crissui vaccinihanno tenuto banco nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) di ieri, 20 novembre. Crisaveva sollevato perplessità sulla sicurezza dei vaccini, sostenendo che «normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre une quindi io quello di gennaio non lo farei», prima di correggere il tiro. La sua uscita, che ha causato la reazione di diversi colleghi tra cui Antonella Viola e Pier Luigi Lopalco, non è passata inosservata in seno al Cts. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, gli esperti scelti dal governo per fronteggiare la pandemia hanno parlato di «comportamenti inopportuni e da censurare. La predi Aifa e delle agenzie regolatorie internazionali ci ...

ladyonorato : Non è accettabile ALCUN TIPO di obbligo per il vaccino anti-Covid, e va detto sin d’ora che chi già lo ha contratto… - chetempochefa : Michael Houghton nel 2020 ha vinto il Nobel per la Medicina, per la scoperta del virus dell’Epatite C. Attualmente… - sole24ore : Coronavirus, arriva il patentino per chi farà il vaccino anti-Covid - AlessandroFois9 : @mignoloeprof Io credo che esista un baluardo ed é il personale medico/sanitario. Sono riusciti a bloccare l'obblig… - anna_anybell : RT @RepubblicaTv: Vaccino, Massimo Giannini sulle parole di Crisanti: 'Trovo queste uscite deplorevoli': Il direttore de La Stampa Massimo… -