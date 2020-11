Vaccino anti-Covid, Il Cts risponde a Crisanti: “Parole inaccettabili e da censurare. Sviluppo avviene sotto rigidissimi controlli” (Di sabato 21 novembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico ha bollato come “inaccettabili” le esternazioni del microbiologo dell’università di Padova, Andrea Crisanti, che ieri, parlando a Focus Live, Festival della divulgazione scientifica di Focus, sull’imminente arrivo delle prime dosi di Vaccino alla fine di gennaio ha dichiarato che “senza dati non me lo faccio perché voglio essere rassicurato che è stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie”. Tutte le azioni che riguardano i vaccini, in Italia e nel mondo, sottolinea il Cts nel resoconto dell’ultimo incontro di ieri, “vengono fatte sotto rigidissimi controlli” da parte delle agenzie regolatorie internazionali e dell’Agenzia italiana del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico ha bollato come “” le esternazioni del microbiologo dell’università di Padova, Andrea Cris, che ieri, parlando a Focus Live, Festival della divulgazione scientifica di Focus, sull’imminente arrivo delle prime dosi dialla fine di gennaio ha dichiarato che “senza dati non me lo faccio perché voglio essere rassicurato che è stato testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie”. Tutte le azioni che riguardano i vaccini, in Italia e nel mondo,linea il Cts nel resoconto dell’ultimo incontro di ieri, “vengono fatteda parte delle agenzie regolatorie internazionali e dell’Agenzia italiana del ...

