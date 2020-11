“Va bene, farò il vaccino” l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia per il Farmaco convincono Crisanti (Di sabato 21 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli polemizza con Andrea Crisanti per le sue recenti dichiarazioni sui vaccini. Parole “sconcertanti”, secondo il professore, che garantisce: “Mi vaccinerei senza la minima esitazione”. “Se ci fosse un primo vaccino, oggi, in Italia, commercialmente disponibile, Franco Locatelli lo farebbe senza la minima esitazione“. Lo dice L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 21 novembre 2020) Il Presidente del ConsigliodiFranco Locatelli polemizza con Andreaper le sue recenti dichiarazioni sui vaccini. Parole “sconcertanti”, secondo il professore, che garantisce: “Mi vaccinerei senza la minima esitazione”. “Se ci fosse un primo vaccino, oggi, in Italia, commercialmente disponibile, Franco Locatelli lo farebbe senza la minima esitazione“. Lo dice L'articolo proviene da Leggilo.org.

CarloCalenda : .?@virginiaraggi? vedi di placare questo figuro. Sta passando il limite. Mi preoccuperei di portare i bus sotto cas… - TizianaFerrario : e quando non collaborano non va bene,e quando collaborano si polemizza. Ma se in tempo di pandemia finalmente Berlu… - trash_italiano : Credo che questo #GFVIP abbia davvero dato alla testa a molti. Non ho mai visto tanti attacchi e tante offese per c… - martaxxofficial : io che sto letteralmente congelando e questi sono fuori al sole, ah va bene #GFVIP - Doxaliber : @mentecritica Quando è triste sono triste anch'io, quando è felice (mai) lo sono anch'io. Devi dissimulare di più, quel mai non va bene?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Va bene SNAI – Serie A: Napoli-Milan, tradizione «X»Dieci anni dopo ancora Ibra: gol a 2,50 Fortune Italia