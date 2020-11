Usa, Twitter pronta a cedere l’account presidenziale a Biden: c’è la data (Di sabato 21 novembre 2020) Twitter annuncia il passaggio dell’account presidenziale da Trump a Biden. La transizione arriverà il prossimo 20 gennaio. Ci avviciniamo sempre di più alla nuova era per gli Usa, ossia il passaggio da Donald Trump a Joe Biden. Un cambio annunciato anche da Twitter, pronto a passare l’account @POTUS all’esponente democratico. Il passaggio avverrà il prossimo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020)annuncia il passaggio delda Trump a. La transizione arriverà il prossimo 20 gennaio. Ci avviciniamo sempre di più alla nuova era per gli Usa, ossia il passaggio da Donald Trump a Joe. Un cambio annunciato anche da, pronto a passare@POTUS all’esponente democratico. Il passaggio avverrà il prossimo L'articolo proviene da Inews.it.

