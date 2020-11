Usa, Trump è sempre più solo. In Michigan i repubblicani riconoscono la vittoria di Biden (Di sabato 21 novembre 2020) Una visita alla Casa Bianca con tanto di schiaffo al presidente uscente. Al termine dell’incontro tenutosi a Washington tra i legislatori repubblicani dello Stato del Michigan e Donald Trump, i conservatori hanno chiarito che non intendono mettere in discussione il risultato elettorale nello Stato del Midwest. Nella nota ufficiale diffusa al termine della visita, i due legislatori locali chiamati da Trump hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di provare a rovesciare il verdetto delle elezioni del 3 novembre scorso in Michigan, che hanno visto Joe Biden conquistare la maggioranza degli elettori. Uno smacco per Trump, che da settimane grida – senza prove – alla frode elettorale. «Non siamo stati messi a conoscenza di nessuna informazione in grado di ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Una visita alla Casa Bianca con tanto di schiaffo al presidente uscente. Al termine dell’incontro tenutosi a Washington tra i legislatoridello Stato dele Donald, i conservatori hanno chiarito che non intendono mettere in discussione il risultato elettorale nello Stato del Midwest. Nella nota ufficiale diffusa al termine della visita, i due legislatori locali chiamati dahanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di provare a rovesciare il verdetto delle elezioni del 3 novembre scorso in, che hanno visto Joeconquistare la maggioranza degli elettori. Uno smacco per, che da settimane grida – senza prove – alla frode elettorale. «Non siamo stati messi a conoscenza di nessuna informazione in grado di ...

