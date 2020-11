Usa, Harris: nessun aumento tasse per chi guadagna meno di 400mila dollari (Di sabato 21 novembre 2020) Negli Stati Uniti, con la vittoria alle presidenziali del candidato democratico Joe Biden, non ci saranno aumenti di tasse per chi guadagna meno di 400mila dollari (337mila euro circa) all'anno. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) Negli Stati Uniti, con la vittoria alle presidenziali del candidato democratico Joe Biden, non ci saranno aumenti diper chidi(337mila euro circa) all'anno. Lo ha ...

Negli Stati Uniti, con la vittoria alle presidenziali del candidato democratico Joe Biden, non ci saranno aumenti di tasse per chi guadagna meno di 400mila dollari (337mila euro circa) all'anno. Lo ha ...

Kamala Harris non è mulatta. E dovremmo smettere di usare questo termine

Kamala Harris e il modo in cui è stata chiamata da un quotidiano nazionale italiano, è stata recentemente al centro di un acceso dibattito.

