USA Breaking news del 21 novembre 2020

Oggi, 21 novembre, ci giungono nuove notizie dagli USA. Last news del 21 novembre Spari in centro commerciale in Wisconsin Si è verificata una sparatoria in un centro commerciale a Wauwatosa, in Wisconsin, non lontano da Milwaukee. Secondo quanti riportato dai media locali, ci sarebbero almeno 8 feriti. Sul posto sono giunte diverse ambulanze, ed

Usa, i legislatori repubblicani del Michigan confermano la vittoria di Biden: "Seguiremo la legge"

USA - Arriva dal Michigan il colpo definitivo per mettere fine alle denunce di brogli da parte di Trump per le lezioni presidenziali. I legislatori repubblicani del Michigan (cioè dello stesso partito ...

