Usa: Biden valuta Merrick Garland per la Giustizia (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Joe Biden sta valutando la nomina di Merrick Garland a ministro della Giustizia. Lo riportano i media americani citando alcune fonti. Per Garland si tratterebbe di una ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Joestando la nomina dia ministro della. Lo riportano i media americani citando alcune fonti. Persi tratterebbe di una ...

