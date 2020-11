Usa 2020, Trump coinvolge il Venezuela nelle accuse di brogli. Ma la verità è lontana anni luce (Di sabato 21 novembre 2020) L’evocazione del Venezuela come regno del male, tirannia di satrapi sanguinari, luogo di disastri economici e Stato fallito, è un classico dei luoghi comuni di cui sono soliti infarcire i loro sconclusionati discorsi i neoliberisti impenitenti, i reazionari di ogni risma e gli imbecilli in genere. Quanto affermato dall’avvocata di fiducia dell’ex presidente Trump Sidney Powell supera però ogni immaginazione e ogni limite della decenza. In sostanza la signora Powell addossa alla Repubblica bolivariana di Venezuela e al suo compianto leader, il comandante Hugo Chavez che ci ha lasciato oltre sette anni fa, la responsabilità del “complotto pro Biden” che avrebbe “rubato” – per riprendere la terminologia dei suoi fanatici e armatissimi sostenitori – la presidenza al fu Donald. Arma del delitto oltre al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) L’evocazione delcome regno del male, tira di satrapi sanguinari, luogo di disastri economici e Stato fallito, è un classico dei luoghi comuni di cui sono soliti infarcire i loro sconclusionati discorsi i neoliberisti impenitenti, i reazionari di ogni risma e gli imbecilli in genere. Quanto affermato dall’avvocata di fiducia dell’ex presidenteSidney Powell supera però ogni immaginazione e ogni limite della decenza. In sostanza la signora Powell addossa alla Repubblica bolivariana die al suo compianto leader, il comandante Hugo Chavez che ci ha lasciato oltre settefa, la responsabilità del “complotto pro Biden” che avrebbe “rubato” – per riprendere la terminologia dei suoi fanatici e armatissimi sostenitori – la presidenza al fu Donald. Arma del delitto oltre al ...

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - Adnkronos : #ElezioniUsa, #Giuliani attacca: 'Piano per brogli in città a guida dem' - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #21novembre #Dayton25 'E' stata premiata la pulizia etnica'. L'intervista a fra Ivan Sarcevic, docente di teologia past… - YaeliAlexia : RT @RobertoBurioni: Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino all’FD… -