Università: entro il 2030 un "super Erasmus" dall'Islanda al Kazakistan (Di sabato 21 novembre 2020) Oggi più che mai l’Università, settore che come altri è stato colpito dagli effetti della pandemia, risulta cruciale per sviluppare soluzioni contro la crisi, per la ripresa e la costruzione di una società e una economia “resiliente”, inclusiva e sostenibile. Con questi obiettivi si è svolta a Roma, in versione digitale, la ministeriale dello Spazio Europeo dell’Istruzione superiore (European Higher Education Area - Ehea), organismo che riunisce 49 Paesi e che ha definito il percorso d’azione per affrontare le sfide dei prossimi 10 anni. Maggiore cooperazione e dialogo tra i paesi sull’istruzione superiore, libera circolazione di studenti e docenti e uno spazio paneuropeo inclusivo, innovativo e interconnesso sono tra i punti evidenziati nel Comunicato di Roma, il documento che punta entro il 2030 a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) Oggi più che mai l’, settore che come altri è stato colpito dagli effetti della pandemia, risulta cruciale per sviluppare soluzioni contro la crisi, per la ripresa e la costruzione di una società e una economia “resiliente”, inclusiva e sostenibile. Con questi obiettivi si è svolta a Roma, in versione digitale, la ministeriale dello Spazio Europeo dell’Istruzioneiore (European Higher Education Area - Ehea), organismo che riunisce 49 Paesi e che ha definito il percorso d’azione per affrontare le sfide dei prossimi 10 anni. Maggiore cooperazione e dialogo tra i paesi sull’istruzioneiore, libera circolazione di studenti e docenti e uno spazio paneuropeo inclusivo, innovativo e interconnesso sono tra i punti evidenziati nel Comunicato di Roma, il documento che puntaila ...

