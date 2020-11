Una bomba d'acqua ha allagato Crotone, evacuati alcuni quartieri (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - . – Un'ondata di maltempo ha travolto questa mattina Crotone e l'intera provincia, provocando allagamenti, interruzione di strade e danni all'agricoltura. Non si sono verificati feriti o dispersi ma "la situazione è critica", come ha denunciato il sindaco, Vincenzo Voce, che ha riunito il Centro comunale di protezione civile. "Ci sono interi quartieri allagati e molti danni alle attività commerciali e alle abitazioni", ha spiegato. La situazione non è migliorata nel pomeriggio, con la pioggia che ha continuato a cadere copiosa sulla provincia. La partita Crotone-Lazio si è giocata pur se su un campo ai limiti della praticabilità. Le condizioni meteorologiche sono date in ulteriore peggioramento nella serata. La Protezione civile ha dichiarato l'allerta rossa su tutta la fascia ionica anche per la giornata di domani. A ... Leggi su agi (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - . – Un'ondata di maltempo ha travolto questa mattinae l'intera provincia, provocando allagamenti, interruzione di strade e danni all'agricoltura. Non si sono verificati feriti o dispersi ma "la situazione è critica", come ha denunciato il sindaco, Vincenzo Voce, che ha riunito il Centro comunale di protezione civile. "Ci sono interiallagati e molti danni alle attività commerciali e alle abitazioni", ha spiegato. La situazione non è migliorata nel pomeriggio, con la pioggia che ha continuato a cadere copiosa sulla provincia. La partita-Lazio si è giocata pur se su un campo ai limiti della praticabilità. Le condizioni meteorologiche sono date in ulteriore peggioramento nella serata. La Protezione civile ha dichiarato l'allerta rossa su tutta la fascia ionica anche per la giornata di domani. A ...

