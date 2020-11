Un via vai poco onorevole, i voltagabbana sono 131. Gli ultimi della lista, Ravetto, Carrara e Zanella, sono in buona compagnia (Di sabato 21 novembre 2020) E siamo a quota 89. Alla sola Camera dei Deputati. Laura Ravetto (nella foto), Maurizio Carrara e Federica Zanella, i tre deputati che hanno lasciato Forza Italia facendo imbufalire Silvio Berlusconi per passare alla Lega di Matteo Salvini, sono infatti solo gli ultimi di una lunga serie. Di parlamentari che cambiano casacca a legislatura in corso è piena la storia della politica italiana. A volte per operazioni politiche di rilievo, altre per singoli dissensi sulla linea politica del partito o per espulsioni. Dall’inizio di questa legislatura sono già 89 alla Camera e 42 al Senato, per un totale di 131 passaggi. Non male, visto che siamo a mezza legislatura. Se ci limitiamo alla sola assemblea di Montecitorio, chi ha perso più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 novembre 2020) E siamo a quota 89. Alla sola Camera dei Deputati. Laura(nella foto), Maurizioe Federica, i tre deputati che hanno lasciato Forza Italia facendo imbufalire Silvio Berlusconi per passare alla Lega di Matteo Salvini,infatti solo glidi una lunga serie. Di parlamentari che cambiano casacca a legislatura in corso è piena la storiapolitica italiana. A volte per operazioni politiche di rilievo, altre per singoli dissensi sulla linea politica del partito o per espulsioni. Dall’inizio di questa legislaturagià 89 alla Camera e 42 al Senato, per un totale di 131 passaggi. Non male, visto che siamo a mezza legislatura. Se ci limitiamo alla sola assemblea di Montecitorio, chi ha perso più ...

techpat_yt : Le tendenze di tuitter sono un magnifico via vai tra nomi di calciatori (che riconosci subito) e venti hashtag di 1… - _Rosiso : @info_longo @__walter__74 Siamo anche nell’epoca: “oddio una 46 sei una cicciona di merda che schifo vai via!”. ??????? - massimo21021978 : @Wehewu_el49 un via vai di corpi... bisognerà schedulare il traffico, altrimenti si rischierebbe di trovarsi nel letto sbagliato ?????? - mand4rini : @ughgrazia grazia vai via ciao - hirobotiny : Haesoo amore di mamma ti ho cresciuto sei mio FIGLIO voglio il tuo bene scappa vai via taglia i rapporti con questi… -

Ultime Notizie dalla rete : via vai Un via vai poco onorevole, i voltagabbana sono 131. Gli ultimi della lista, Ravetto, Carrara e Zanella, sono in buona compagnia LA NOTIZIA Beni archeologici, a Pola via ai restauri

Finanziamenti per 20 milioni di euro porteranno a nuovo le tracce romane e veneziane lasciate in città. Il ruolo dell’Ue ...

Finanziamenti per 20 milioni di euro porteranno a nuovo le tracce romane e veneziane lasciate in città. Il ruolo dell’Ue ...