Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 22 novembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, parla Pirlo – L’allenatore bianconero ha parlato della prestazione offerta dai suoi contro il Cagliari. L’elogio del Maestro Cagliari, parla Di Francesco – Il tecnico dei sardi ha commentato la sconfitta patita in Serie A contro la Juventus. Le parole Spezia, parla Italiano – L’allenatore dei liguri ha festeggiato il pareggio conquistato in Serie A contro l’Atalanta. Le ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Juventus, parla Pirlo – L’allenatore bianconero ha parlatoprestazione offerta dai suoi contro il Cagliari. L’elogio del Maestro Cagliari, parla Di Francesco – Il tecnico dei sardi ha commentato la sconfitta patita inA contro la Juventus. Le parole Spezia, parla Italiano – L’allenatore dei liguri ha festeggiato il pareggio conquistato inA contro l’Atalanta. Le ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 34.282 i nuovi casi e 753 i morti nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : Coronavirus in Francia, quasi 18mila nuovi casi: tasso positività su tamponi al 14,8% - fanpage : Coronavirus, negli Stati Uniti superati i 12 milioni di contagi - fanpage : Covid, nuove restrizioni in Portogallo: Paese diviso in 4 zone, chiuse le scuole nei pre-festivi - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Gullit: '@Ibra_official? Ecco perché è così importante' / News - #ACMilan #SempreMilan #Milan #Ibrahimovic #I… -