UFFICIALE | Coronavirus, nuovo caso nel Torino: la nota del club

Il club granata ha comunicato la positività al Covid di un suo giocatore alla vigilia del match contro l'Inter in programma domani pomeriggio.

Caso di positività al Covid tra le fila del Torino. Ad annunciarlo è lo stesso club granata sul proprio sito e sulle principali pagine social della società a po ...

