Udinese-Genoa, i convocati di Luca Gotti: c’è Pereyra, out Deulofeu (Di sabato 21 novembre 2020) La Serie A torna finalmente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Dopo i tre anticipi del sabato valevole per l’ottava giornata, tra le diverse partite di domani, ci sarà lo scontro diretto per la salvezza della Dacia Arena tra Udinese e Genoa. Il tecnico del club bianconero Luca Gotti, in vista di questo confronto, ha diramato la lista dei convocati tra i quali non figura Gerard Deulofeu, volato in Spagna per motivi familiari. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet; Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar; Centrocampisti: Makengo, De Paul, Arslan, Pereyra, Mandragora, Forestieri, Palumbo; Attaccanti: Okaka, Lasagna, Pussetto, Nestorovski. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) La Serie A torna finalmente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Dopo i tre anticipi del sabato valevole per l’ottava giornata, tra le diverse partite di domani, ci sarà lo scontro diretto per la salvezza della Dacia Arena tra. Il tecnico del club bianconero, in vista di questo confronto, ha diramato la lista deitra i quali non figura Gerard, volato in Spagna per motivi familiari. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet; Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar; Centrocampisti: Makengo, De Paul, Arslan,, Mandragora, Forestieri, Palumbo; Attaccanti: Okaka, Lasagna, Pussetto, Nestorovski. SportFace.

calciodangolo_ : Quote e pronostici di #UdineseGenoa: i nostri consigli sulle #scommesse di giornata - sportface2016 : #SerieA | #UdineseGenoa, i convocati di Luca #Gotti: c'è #Pereyra, out #Deulofeu - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Udinese, i convocati in vista della gara contro il Genoa - charliemchouse : Udinese, i convocati in vista della gara contro il Genoa - TuttoUdineseit : -