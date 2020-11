Tregua nel Centrodestra. Ma Berlusconi e Salvini non si parlano. Forza Italia nega di voler entrare in maggioranza. E i leghisti cambiano idea sulla norma Salva-Mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) La novità del giorno è che la Lega cancella la pregiudiziale sulla norma “Salva-Mediaset”: il gruppo del Carroccio ha corretto ieri il testo depositato in aula alla Camera sul decreto legge Covid, togliendo il riferimento alla norma anti-scalata dei francesi di Vivendi al gruppo del Biscione. Di fatto, un tentativo di abbassare il livello della tensione che nei giorni scorsi nel Centrodestra è stato altissimo: a cominciare proprio dalla guerriglia del partito di Matteo Salvini contro la norma Salva Mediaset e culminato giovedì con l’annuncio del passaggio di tre deputati da Forza Italia alla Lega. In mezzo frecciatine, accuse di “inciuci” col Pd rivolte a Silvio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 novembre 2020) La novità del giorno è che la Lega cancella la pregiudiziale”: il gruppo del Carroccio ha corretto ieri il testo depositato in aula alla Camera sul decreto legge Covid, togliendo il riferimento allaanti-scalata dei francesi di Vivendi al gruppo del Biscione. Di fatto, un tentativo di abbassare il livello della tensione che nei giorni scorsi nelè stato altissimo: a cominciare proprio dalla guerriglia del partito di Matteocontro lae culminato giovedì con l’annuncio del passaggio di tre deputati daalla Lega. In mezzo frecciatine, accuse di “inciuci” col Pd rivolte a Silvio ...

