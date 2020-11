Transizione energetica, le trappole che imprigionano il governo (Di sabato 21 novembre 2020) Il mondo dell’energia ha chiesto, e non è la prima volta, al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli un confronto su cosa intende fare il governo per un settore strategico per il nostro Paese. Sindacati del settore e Confindustria sollecitano alcune considerazioni che anche in questo caso non sono nuove per la maggior parte ma che confermano la propria urgenza, soprattutto alla luce della pandemia che sta ferendo in maniera profonda la nostra economia. Alla base della richiesta di confronto c’è l’esigenza di capire quali saranno gli strumenti per gestire il cambiamento, che nello specifico va letto Transizione energetica, che richiederà non solo risorse e investimenti adeguati ma soprattutto un piano… Ed è qui che la strategia del nostro Paese è bloccata da tre ostacoli, o trappole come le ho definite in ... Leggi su formiche (Di sabato 21 novembre 2020) Il mondo dell’energia ha chiesto, e non è la prima volta, al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli un confronto su cosa intende fare ilper un settore strategico per il nostro Paese. Sindacati del settore e Confindustria sollecitano alcune considerazioni che anche in questo caso non sono nuove per la maggior parte ma che confermano la propria urgenza, soprattutto alla luce della pandemia che sta ferendo in maniera profonda la nostra economia. Alla base della richiesta di confronto c’è l’esigenza di capire quali saranno gli strumenti per gestire il cambiamento, che nello specifico va letto, che richiederà non solo risorse e investimenti adeguati ma soprattutto un piano… Ed è qui che la strategia del nostro Paese è bloccata da tre ostacoli, ocome le ho definite in ...

