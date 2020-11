Tragico incidente sul lavoro: 32enne muore sotto gli occhi del padre (Di sabato 21 novembre 2020) Nuovo incidente sul lavoro costato la vita a un 32enne di Gambugliano. Il giovane stava posando alcuni tubi fognari in uno scavo assieme al padre Oggi intorno alle 12.30 nuovo incidente mortale sul vicentino, a Costabissara, costato la vita ad un 32enne impegnato assieme al padre nella posa in opera di alcuni tubi fognari. Dalle L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 21 novembre 2020) Nuovosulcostato la vita a undi Gambugliano. Il giovane stava posando alcuni tubi fognari in uno scavo assieme alOggi intorno alle 12.30 nuovomortale sul vicentino, a Costabissara, costato la vita ad unimpegnato assieme alnella posa in opera di alcuni tubi fognari. Dalle L'articolo proviene da YesLife.it.

piobulgaro : TARANTO - E' di due morti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla SS 100 Taranto - Ba… - d_gaspari : @valtscn 11 settembre secondo me qualcosa non torna sopratutto l’aereo del Pentagono. Lady D per me tragico incide… - SupportRossi46 : Penso che nessuno abbia mai davvero creduto al tragico incidente.. ci sono troppe cose non chiare - CiaoKarol : PREGHIAMO PER QUESTI GIOVANI VOLATI IN CIELO ?? UN INCIDENTE CHE CI LASCIA SENZA PAROLA ?? - CiaoKarol : Addio a Steven e Angelica, 18 e 17 anni, morti in un tragico incidente. Lei era incinta: La Sardegna piange la scom… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente a Fara Gera d'Adda Motociclista 54enne cade e perde la vita L'Eco di Bergamo Tragedia a Cagliari: due giovani di 18 anni morti in un incidente stradale

Tragedia a Cagliari. Due giovani hanno perso la vita a seguito di un grave incidente stradale: la ragazza era al quarto mese di gravidanza ...

Croazia, tragico incidente stradale: quattro vittime

Si è verificato stamane un grave incidente stradale sull’autostrada A1 in Croazia: alle ore 7:20 un furgoncino ed un camion si sono violentemente scontrati nei pressi dell’area di servizio Desinec, in ...

Tragedia a Cagliari. Due giovani hanno perso la vita a seguito di un grave incidente stradale: la ragazza era al quarto mese di gravidanza ...Si è verificato stamane un grave incidente stradale sull’autostrada A1 in Croazia: alle ore 7:20 un furgoncino ed un camion si sono violentemente scontrati nei pressi dell’area di servizio Desinec, in ...