Totti racconta il periodo del Covid: “24 giorni col coronavirus” (Di sabato 21 novembre 2020) Durante la presentazione del libro autobiografico di Sinisa Mihajlovic "La partita della vita", Francesco Totti ha raccontato la sua eperienza con il Covid 19.caption id="attachment 1053953" align="alignnone" width="356" Totti (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Durante la presentazione del libro autobiografico di Sinisa Mihajlovic "La partita della vita", Francescohato la sua eperienza con il19.caption id="attachment 1053953" align="alignnone" width="356"(getty images)/caption ITA Sport Press.

LauraPausini : Questa notte ho visto #MiChiamoFrancescoTotti , ho sorriso e ho pianto, ho amato molto il modo in cui con la sua vo… - mauroberruto : #MiChiamoFrancescoTotti è un docufilm meraviglioso su un eroe epico e sul senso dello sport. Racconta di lui e di… - ItaSportPress : Totti racconta il periodo del Covid: '24 giorni col coronavirus' - - mar_aie : RT @LauraPausini: Questa notte ho visto #MiChiamoFrancescoTotti , ho sorriso e ho pianto, ho amato molto il modo in cui con la sua voce rac… - ambrosettiangel : RT @LauraPausini: Questa notte ho visto #MiChiamoFrancescoTotti , ho sorriso e ho pianto, ho amato molto il modo in cui con la sua voce rac… -