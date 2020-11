Totti, il Covid e l'amore di Roma: "Che paura" (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo aver perso il papà, l'ex capitano giallorosso ha raccontato i suoi 15 giorni da positivo: "Ero senza forze". La città sapeva e l'ha protetto Leggi su quotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo aver perso il papà, l'ex capitano giallorosso ha raccontato i suoi 15 giorni da positivo: "Ero senza forze". La città sapeva e l'ha protetto

Totti : Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie… - repubblica : Totti guarito dal Covid: 'Non è stata una passeggiata'. Migliaia di messaggi - VanityFairIt : L'ex Capitano della Roma #FrancescoTotti, la cui positività al Coronavirus è trapelata ad inizio novembre, ha racco… - AttilaAzureRive : RT @EmeParonzini: Totti per curarsi dal covid si è rivolto a Zangrillo e non a Lucaggia Selfarelli. Chi l'avrebbe mai detto. - TottiJ : RT @Totti: Come avete saputo non sono stato bene. Mi sono ripreso, ho avuto il #Covid, non è stata una passeggiata. Un grazie speciale al P… -