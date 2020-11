Tottenham-Manchester City oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Il programma di Tottenham-Manchester City, gara valevole per la nona giornata di Premier League 2020/2021. La squadra di Pep Guardiola, fresco di rinnovo del contratto fino al 2023, si trova a metà classifica e rincorre le formazioni di vertice. I padroni di casa del rivale di sempre José Mourinho sono secondi a un punto dal Leicester capolista. L’incontro, previsto oggi sabato 21 novembre alle ore 18:30, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la nona giornata di Premier League 2020/2021. La squadra di Pep Guardiola, fresco di rinnovo del contratto fino al 2023, si trova a metà classifica e rincorre le formazioni di vertice. I padroni di casa del rivale di sempre José Mourinho sono secondi a un punto dal Leicester capolista. L’incontro, previstosabato 21 novembre alle ore 18:30, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

Mingaball : RT @infobetting: Tottenham-Manchester City (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici… - underoverbets : RT @infobetting: Tottenham-Manchester City (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - InfobettingOdds : RT @infobetting: Tottenham-Manchester City (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - Mingaball : RT @infobetting: Tottenham-Manchester City (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: Tottenham-Manchester City (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Manchester Tottenham-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Nonostante il depistaggio di Pep, il City insiste per Messi a gennaio

Nella conferenza prima della partita contro il Tottenham, Guardiola ha detto che vuole che Leo continui al Barça. Ma il suo club lo vuole da subito ...

Tottenham-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Tottenham sfida il Manchester City nel big match della 9ª giornata di Premier League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

Nella conferenza prima della partita contro il Tottenham, Guardiola ha detto che vuole che Leo continui al Barça. Ma il suo club lo vuole da subito ...Il Tottenham sfida il Manchester City nel big match della 9ª giornata di Premier League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.