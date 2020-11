Tottenham Manchester City | Mourinho può sognare grazie a Son e Lo Celso

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) La supersfidaregala un sabato da capolista alla formazione di, il quale batte con pieno merito l’antico rivale Pep Guardiola Per la settima volta in carriera Josèbatte la sua nemesi catalana e vola al comando della Premier League dopo. I suoi ragazzi lo hanno fatto giocando esattamente come ama il tecnico portoghese: con carattere, disciplina e attenzione massima alla fase difensiva. Insomma, i tifosi Spurs possono davverodopo la quarta vittoria consecutiva in campionato e poco importa se domani il Leicester rimetterà il naso avanti o il Liverpool affiancherà in vetta i londinesi. Ciò che più conta è la sensazione di solidità che Mou è riuscito a donare ...