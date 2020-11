Torino, la donna che ha inseguito l’ambulanza: “Tutto finto, vogliono mettere paura alla gente” (Di sabato 21 novembre 2020) Torna a parlare la donna balzata agli onori della cronaca qualche settimana fa per aver inseguito un’ambulanza impegnata in un servizio Covid insieme ad un altro uomo sulla tangenziale di Torino. Adesso, intervistata da Repubblica, la diretta interessata non cambia assolutamente idea: “L’intervento di quell’ambulanza era finto, posso provarlo. Quando si è fermata non ha caricato nessuno, ho i video che mostrano come si muovessero senza meta per le stradine.” alla domanda del perchè i volontari dovrebbero fare una cosa del genere, la signora risponde: “vogliono mettere paura nella gente. Io negazionista? Assolutamente no, ho una parente che è infermiera in un reparto Covid e le mie sorelle sono state positive però i pronto soccorso ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Torna a parlare labalzata agli onori della cronaca qualche settimana fa per averun’ambulanza impegnata in un servizio Covid insieme ad un altro uomo sulla tangenziale di. Adesso, intervistata da Repubblica, la diretta interessata non cambia assolutamente idea: “L’intervento di quelera, posso provarlo. Quando si è fermata non ha caricato nessuno, ho i video che mostrano come si muovessero senza meta per le stradine.”domanda del perchè i volontari dovrebbero fare una cosa del genere, la signora risponde: “nella gente. Io negazionista? Assolutamente no, ho una parente che è infermiera in un reparto Covid e le mie sorelle sono state positive però i pronto soccorso ...

NicKiappa : RT @stanchezzaa: la @repubblica intervista la donna che ha inseguito un’ambulanza a Torino per dimostrare che stesse girando a vuoto per “s… - MartiMegaPixel : RT @RBcasting: Torino Film Festival 2020: Premio Maria Adriana Prolo alla Carriera a Cecilia Mangini. Fotografa, documentarista, critico ci… - leftiscooler : @gioalbarosa Se a lei sembra banale, mi spiace, ma è perché vive nella sua bolla. Là fuori ci sono persone che pens… - suocerag : RT @stanchezzaa: la @repubblica intervista la donna che ha inseguito un’ambulanza a Torino per dimostrare che stesse girando a vuoto per “s… - SimonteCone : RT @stanchezzaa: la @repubblica intervista la donna che ha inseguito un’ambulanza a Torino per dimostrare che stesse girando a vuoto per “s… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino donna Al Torino Film Festival il cinema è donna: al via il palinsesto virtuale che annulla il gender gap TorinOggi.it Torino 38/1 - L'orrore quotidiano e l'horror immaginifico: il Diavolo è tra noi

In questo anno disgraziato, anche il festival di Torino finisce online, distanziato dalle sale cittadine, da quel giro di curiosità che ogni anno si cattura al centro di una città, ...

Dal Nord Ovest - Con 17 anni adescava bambini dalla chat di un videogioco per ottenere materiale pedopornografico

Il giovane è stato scoperto grazie a una mamma di Rivoli che ha intercettato una chat sospetta nel cellulare del figlio di 10 anni. Per trovare le sue vittime, l'adolescente usava la piattaforma "Fort ...

In questo anno disgraziato, anche il festival di Torino finisce online, distanziato dalle sale cittadine, da quel giro di curiosità che ogni anno si cattura al centro di una città, ...Il giovane è stato scoperto grazie a una mamma di Rivoli che ha intercettato una chat sospetta nel cellulare del figlio di 10 anni. Per trovare le sue vittime, l'adolescente usava la piattaforma "Fort ...