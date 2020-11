Tor di Valle, stazione nel degrado totale: la Lega protesta e chiede interventi immediati (Di sabato 21 novembre 2020) «Insieme al Coordinamento della Lega in IX Municipio, oggi ho nuovamente denunciato lo stato di degrado nella stazione ferroviaria di Tor di Valle: parliamo di pericolo, sporcizia e soprattutto insicurezza, che si presentano negli spazi interni ed esterni della fermata. Una situazione vergognosa quella che vediamo in questa stazione della Roma-Lido, che evidenzia la superficialità delle politiche sulla mobilità portate avanti da Roma Capitale e la Regione Lazio. Qui troviamo lavori di manutenzione fermi da anni, oltre alla totale assenza della sicurezza e delle più basilari norme igienico sanitarie. Un’odissea per gli oltre 4000 pendolari che ogni giorno utilizzano questa fermata, priva di scale mobili, servizi igienici, illuminazione e soprattutto ogni tipo di sanificazione utile a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) «Insieme al Coordinamento dellain IX Municipio, oggi ho nuovamente denunciato lo stato dinellaferroviaria di Tor di: parliamo di pericolo, sporcizia e soprattutto insicurezza, che si presentano negli spazi interni ed esterni della fermata. Una situazione vergognosa quella che vediamo in questadella Roma-Lido, che evidenzia la superficialità delle politiche sulla mobilità portate avanti da Roma Capitale e la Regione Lazio. Qui troviamo lavori di manutenzione fermi da anni, oltre allaassenza della sicurezza e delle più basilari norme igienico sanitarie. Un’odissea per gli oltre 4000 pendolari che ogni giorno utilizzano questa fermata, priva di scale mobili, servizi igienici, illuminazione e soprattutto ogni tipo di sanificazione utile a ...

repubblica : La Roma dice addio allo stadio di Tor di Valle, 'quei terreni sono pignorati' - LavoroLazio_com : Stazione Tor di Valle, Cucunato: 'Oggi Lega scesa in piazza per chiedere messa in sicurezza e decor... - CorriereCitta : Tor di Valle, stazione nel degrado totale: la Lega protesta e chiede interventi immediati - Pasqual27977769 : @ValotiRiccardo Si ok Finanza ciò che vuoi.... Ma 10 anni Mauro servito per un parafulmine.... Ma ormai parliamo d… - BrunoGiovanni6 : RT @capuanogio: Lo #stadiodellaRoma è ormai un romanzo senza fine: il Comune ha scoperto che sull'area di Tor di Valle pesano ipoteche per… -