Titolo V | la Rai esclude Nicola Morra dopo il caso Santelli Francesca Romana Elisei | «Scelta giusta Situazione grave e seria»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 21 novembre 2020)Lo stop all’ospitata è arrivato ieri, a poche ore dalla diretta.le sue pesanti affermazioni sulla compianta governatrice della Calabria, Jole, la Rai ha esclusodalla partecipazione al programmaV. Una decisione senza appello arrivata dei vertici del servizio pubblico e motivata più tardi, in diretta, con parole ferree. Ad annunciare la propria esclusione, inizialmente, era stato lo stesso senatore pentastellato. “Essendo arrivato a Napoli presso gli studi RAI per partecipare alla puntata odierna diQuinto ho appreso dalla vicedirettrice di RAI 3 che per decisione della Direzione di Rete veniva annullata la mia partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si ...