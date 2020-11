Tirrenia chiude trasporti in convenzione con Sardegna e annuncia centinaia licenziamenti

(Di sabato 21 novembre 2020) Nella lettera alle istituzioni la compagnia di navigazione ricorda che ad oggi, sono rimaste senza riscontro, le richieste sulla conferma in merito alla proroga dellaper i collegamenti in continuità territoriale marittima scaduta lo scorso 18 luglio

L'Unione Sarda.it

Tirrenia taglia tutti i collegamenti in convenzione con la ... In particolare, senza risposte sulla convenzione, saranno chiuse le tratte Genova-Olbia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo, ...Dal primo dicembre Tirrenia chiude tutti i collegamenti in convenzione con la Sardegna e annuncia centinaia di licenziamenti “a causa della situazione di incertezza in merito alla proroga della Conven ...