The Last of Us, la serie televisiva ha ricevuto il via libera da HBO (Di sabato 21 novembre 2020) The Last of Us diventerà una serie televisiva, ormai non ci sono più dubbi o incertezze. Pochi giorni fa, stando ad un report di The Hollywood Reporter, il network HBO ha dato il via libera per la realizzazione della serie, prodotta da Sony Pictures Television in associazione con PlayStation Productions. Questo significa che gli episodi possono finalmente entrare in produzione e presto arriveranno nuove informazioni ufficiali, fra cui il numero di episodi, durata, membri del cast, eccetera. La serie di The Last of Us è stata annunciata lo scorso marzo, ma le uniche informazioni ufficiali dell'epoca si concentravano sulla presenza di Craig Mazin (Chernobyl) come regista e Neil Druckmann di Naughty Dog come produttore esecutivo.

