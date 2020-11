The Crown e Margaret Thatcher: la Lady di Ferro è il ‘mostro’ dell’anno (Di sabato 21 novembre 2020) Margaret Thatcher, interpretata da una raggelante Gillian Anderson, è uno dei personaggi cardine della stagione 4 di The Crown, l'ambigua nemesi della sovrana di Olivia Colman. In questo primo scambio di battute fra Elisabetta II e Margaret Thatcher in Gold Stick, episodio d'apertura della quarta stagione di The Crown, è racchiusa già tutta la finezza tipica della scrittura di Peter Morgan: l'ironia tanto dissimulata quanto affilata che accomuna i due personaggi, ma pure lo strenuo conservatorismo con cui la neo-eletta Prima Ministra, un attimo dopo aver segnato un primato assoluto nel campo delle pari opportunità, non esita a mortificare l'intera categoria di cui lei stessa fa parte, ricacciandola nello stereotipo di un'emotività esasperata incompatibile con le grandi responsabilità. È ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020), interpretata da una raggelante Gillian Anderson, è uno dei personaggi cardine della stagione 4 di The, l'ambigua nemesi della sovrana di Olivia Colman. In questo primo scambio di battute fra Elisabetta II ein Gold Stick, episodio d'apertura della quarta stagione di The, è racchiusa già tutta la finezza tipica della scrittura di Peter Morgan: l'ironia tanto dissimulata quanto affilata che accomuna i due personaggi, ma pure lo strenuo conservatorismo con cui la neo-eletta Prima Ministra, un attimo dopo aver segnato un primato assoluto nel campo delle pari opportunità, non esita a mortificare l'intera categoria di cui lei stessa fa parte, ricacciandola nello stereotipo di un'emotività esasperata incompatibile con le grandi responsabilità. È ...

NetflixIT : Aspetta aspetta com’è che finiva la stagione 3 The Crown? Così. La stagione 4 arriva domani alle 9:00. - SirDistruggere : The Crown 4x01 1979 Lord Louis Mountbatten 'Carlo tu un giorno sarai Re.' Sì, un giorno. - elecrasticheart : Ho letto un commento che definiva The Crown 'propaganda imperialista' raga certo che l'avete guardato proprio male - _DAGOSPIA_ : IL DIVANO DEI GIUSTI - MI SONO BUTTATO SULLA QUINTA PUNTATA DELLA SAGA 'GUCCIFEST' DIRETTA DA...… - lyristria : Mi padre ha detto che lady d gli stava antipatica :( ora gli faccio vedere the crown :( -