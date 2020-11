«The Crown 4», il fratello di Lady D contro la serie: «È fiction, non storia» (Di sabato 21 novembre 2020) «Un sacco di congetture e più invenzioni». Charles Spencer, fratello di Lady Diana Spencer, ha liquidato la quarta stagione di The Crown come un ammasso, poco convincente, di bugie e drammi. «Li si può chiamare fatti, ma quel che c’è in mezzo non sono fatti», ha detto il fratello minore della principessa, ospite di Love your weekend with Alan Titchmarsh. «Ho provato un po’ di disagio a guardare la serie Netflix», ha poi aggiunto Spencer, storico di professione, «The Crown ci ha chiesto di poter girare ad Althorp (dove gli Spencer hanno la propria residenza storica, ndr), ma, ovviamente, ho detto di no. La mia preoccupazione è che le persone guardino un programma del genere e si dimentichino che è fiction. Presumono, suppongo, in particolar modo gli stranieri», ha continuato Charles Spencer, spiegando come alcuni americani gli abbiano detto di aver visto The Crown con lo stesso tono che si riserva agli studi accademici. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) «Un sacco di congetture e più invenzioni». Charles Spencer, fratello di Lady Diana Spencer, ha liquidato la quarta stagione di The Crown come un ammasso, poco convincente, di bugie e drammi. «Li si può chiamare fatti, ma quel che c’è in mezzo non sono fatti», ha detto il fratello minore della principessa, ospite di Love your weekend with Alan Titchmarsh. «Ho provato un po’ di disagio a guardare la serie Netflix», ha poi aggiunto Spencer, storico di professione, «The Crown ci ha chiesto di poter girare ad Althorp (dove gli Spencer hanno la propria residenza storica, ndr), ma, ovviamente, ho detto di no. La mia preoccupazione è che le persone guardino un programma del genere e si dimentichino che è fiction. Presumono, suppongo, in particolar modo gli stranieri», ha continuato Charles Spencer, spiegando come alcuni americani gli abbiano detto di aver visto The Crown con lo stesso tono che si riserva agli studi accademici.

