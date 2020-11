Thailandia: papere gonfiabili per protestare in piazza (Di sabato 21 novembre 2020) Thailandia: papere gonfiabili in piazza contro le cariche della polizia. I manifestanti le hanno dipinte come paladine pro-democrazia Nuove utili mascotte stanno accompagnando negli ultimi giorni le partecipate proteste in Thailandia contro governo e monarchia: gigantesche papere gonfiabili gialle. Gli studenti le avevano portate in piazza per irridere alle barricate erette dal governo intorno al Parlamento, dove si… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 21 novembre 2020)incontro le cariche della polizia. I manifestanti le hanno dipinte come paladine pro-democrazia Nuove utili mascotte stanno accompagnando negli ultimi giorni le partecipate proteste incontro governo e monarchia: giganteschegialle. Gli studenti le avevano portate inper irridere alle barricate erette dal governo intorno al Parlamento, dove si… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia papere Thailandia, papere gonfiabili in piazza contro le cariche della polizia Dire Papere e “Misérables”. Dalla Thailandia a Minsk, una sola rivolta creativa

Thailandia, papere gonfiabili in piazza contro le cariche della polizia

Le immagini delle papere al centro dei disordini sono state condivise sui social e gli stessi manifestanti le hanno come dipinte come paladine pro-democrazia ...

