Terremoto dell’Irpinia | quarant’anni fa il disastro che sconvolse l’Italia

(Di sabato 21 novembre 2020)fa, il, di magnitudo 6.9, colpì la Campania. Interi paesi furono rasi al suolo. Ci furono tremila morti Un momento drammatico, per tutta la Campania e in special modo per l’Irpinia. Sono passati quasida quell’incubo, una ferita devastante per gli abitanti dell’avellinese. Quel minuto e mezzo del 1980le province di Avellino, Salerno e Potenza, ma schiaffeggiòtutta. Il, con epicentro registrato fra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania fece un. Ci furono quasi 3mila morti, più di 8mila feriti e 300mila senzatetto. Numeri drammatici, che tutti quanti ricordano con shock. Ma, oltre alle case e ai terreni, il ...