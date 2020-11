Terremoto 1980, al Mann la mostra digitale 40 anni dopo (Di sabato 21 novembre 2020) Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel quarantennale del Terremoto 1980 attraverso i social dell’Istituto e sul sito Marechiaro Film, anteprima digitale della mostra “19.34/ Quaranta anni dopo/La storia in presa diretta”. Sono già trascorsi quarant’anni dal quel nefasto pomeriggio domenicale del 23 novembre 1980, quando una terribile scossa di Terremoto rase al suolo interi paesi dell’Irpinia, lasciando sotto le macerie decine di migliaia di morti. I soccorsi furono tardivi, disorganizzati e ridicoli; questo causò ulteriore dolore per coloro che, sopravvissuti e bloccati sotto le macerie, trovarono la morte dopo ore di sofferenza, senza poter più vedere la luce ne i propri cari. Le polemiche furono ... Leggi su 2anews (Di sabato 21 novembre 2020) Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel quarantennale delattraverso i social dell’Istituto e sul sito Marechiaro Film, anteprimadella“19.34/ Quaranta/La storia in presa diretta”. Sono già trascorsi quarant’dal quel nefasto pomeriggio domenicale del 23 novembre, quando una terribile scossa dirase al suolo interi paesi dell’Irpinia, lasciando sotto le macerie decine di migliaia di morti. I soccorsi furono tardivi, disorganizzati e ridicoli; questo causò ulteriore dolore per coloro che, sopravvissuti e bloccati sotto le macerie, trovarono la morteore di sofferenza, senza poter più vedere la luce ne i propri cari. Le polemiche furono ...

