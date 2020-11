Ter Stegen che follia: il Barcellona cade con l’Atletico – VIDEO (Di domenica 22 novembre 2020) Una folle uscita quasi a centrocampo di Ter Stegen decisiva in negativo per il Barcellona: Carrasco regala il successo all’Atletico Madrid Vola l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ma questa volta deve anche ringraziare l’erroraccio di Ter Stegen. Il portiere tedesco è stato infatti determinante nei minuti di recupero del primo tempo con un’uscita scriteriata a campo aperto che ha regalato il gol vittoria a Ferreira Carrasco. I Colchoneros volano così sempre più in alto, staccando ora di ben 9 lunghezze i blaugrana e guadagnando punti anche sul Real Madrid, bloccato sul pari dal Villarreal. Serata da incubo per i catalani, visto anche il grave infortunio che ha costretto alla resa Pique. Goooooooooool del Atleti, gol de Yannick Carrasco. Mala salida de Ter Stegen y le deja el marco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Una folle uscita quasi a centrocampo di Terdecisiva in negativo per il: Carrasco regala il successo alMadrid VolaMadrid del Cholo Simeone ma questa volta deve anche ringraziare l’erroraccio di Ter. Il portiere tedesco è stato infatti determinante nei minuti di recupero del primo tempo con un’uscita scriteriata a campo aperto che ha regalato il gol vittoria a Ferreira Carrasco. I Colchoneros volano così sempre più in alto, staccando ora di ben 9 lunghezze i blaugrana e guadagnando punti anche sul Real Madrid, bloccato sul pari dal Villarreal. Serata da incubo per i catalani, visto anche il grave infortunio che ha costretto alla resa Pique. Goooooooooool del Atleti, gol de Yannick Carrasco. Mala salida de Tery le deja el marco ...

