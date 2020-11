Tennis, ATP Finals 2020: Dominic Thiem vince una semifinale da brividi, batte Novak Djokovic al sesto match point (Di sabato 21 novembre 2020) Dominic Thiem è il primo finalista delle ATP Finals 2020. Al termine di una battaglia selvaggia durata due ore e 54 minuti, l’austriaco batte il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 7-5 6-7(10) 7-6(5) e si qualifica così per l’ultimo atto alla O2 Arena di Londra. Per la prima volta il viennese giocherà la finale del torneo tra i migliori otto, ed aspetta ora il vincente del match tra Daniil Medvedev e Rafael Nadal, nel remake della sfida del round robin del 2019 in cui il russo si fece rimontare, vittima di un crollo psicologico a pochi passi dalla vittoria, dallo spagnolo. I primi game risultano piuttosto lottati, anche se per tutta la metà iniziale del set non si vede una possibilità, per un giocatore più che per ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)è il primo finalista delle ATP. Al termine di una battaglia selvaggia durata due ore e 54 minuti, l’austriacoil numero 1 del mondo,, con il punteggio di 7-5 6-7(10) 7-6(5) e si qualifica così per l’ultimo atto alla O2 Arena di Londra. Per la prima volta il viennese giocherà la finale del torneo tra i migliori otto, ed aspetta ora ilnte deltra Daniil Medvedev e Rafael Nadal, nel remake della sfida del round robin del 2019 in cui il russo si fece rimontare, vittima di un crollo psicologico a pochi passi dalla vittoria, dallo spagnolo. I primi game risultano piuttosto lottati, anche se per tutta la metà iniziale del set non si vede una possibilità, per un giocatore più che per ...

