Temptation Island Anna Ascione dopo Gennaro ha un nuovo amore? (Di sabato 21 novembre 2020) Temptation Island è ormai terminato da diversi mesi ma le vicende di Anna Ascione e Gennaro Mauro continuano a tener banco all’interno dei social. Tra i due la storia d’amore è ormai terminata con l’addio definitivo da parte di entrambi. Il confronto durante l’ultima puntata del programma infatti, non è avvenuto per scelta di Gennaro e per alcune verità che, ha deciso di raccontare solamente in un secondo momento. A rimettere in discussione tutto quello che è accaduto è stata ancora una volta Deianira Marzano dopo che, la stessa Anna Ascione ha messo una sua foto insieme al tentatore Mario. Tra i due, infatti, sembra esserci una vera e propria conoscenza che sta continuando fuori dal programma. Quali sono state le sue ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)è ormai terminato da diversi mesi ma le vicende diMauro continuano a tener banco all’interno dei social. Tra i due la storia d’è ormai terminata con l’addio definitivo da parte di entrambi. Il confronto durante l’ultima puntata del programma infatti, non è avvenuto per scelta die per alcune verità che, ha deciso di raccontare solamente in un secondo momento. A rimettere in discussione tutto quello che è accaduto è stata ancora una volta Deianira Marzanoche, la stessaha messo una sua foto insieme al tentatore Mario. Tra i due, infatti, sembra esserci una vera e propria conoscenza che sta continuando fuori dal programma. Quali sono state le sue ...

trash_italiano : Selvaggia: 'io sono molto affezionata a Pierpaolo' MA L'AVRÀ VISTO AL MASSIMO AL BAR DI FIUMICINO QUANDO È TORNATA… - melizzi_giulia : RT @Ri_Ghetto: Selvaggia che chiama cornuta la fidanzata di Enock: PUOI LEVARE UNA PERSONA DA TEMPTATION ISLAND MA NON POTRAI MAI LEVARE TE… - 331_e_basta : @universo_577 Basta che vedi... Una riesce ad andare a fare la sgallettata o il tronista dalla DeFilippi o a tempt… - Luca190499 : RT @Ri_Ghetto: Selvaggia che chiama cornuta la fidanzata di Enock: PUOI LEVARE UNA PERSONA DA TEMPTATION ISLAND MA NON POTRAI MAI LEVARE TE… - LaStampa : Al centro della lite, l’intesa tra la showgirl calabrese e Pierpaolo Pretelli, messa in dubbio dall’ex protagonista… -