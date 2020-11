Tale e Quale, Pago ‘getta’ la maschera: “Che disastro!” – FOTO (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo l’ultima puntata di Tale e Quale Show, dove ha interpretato Franco Califano, Pago “getta la maschera” in camerino: “Che disastro!” La nuova edizione del “torneo dei campioni” di Tale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo l’ultima puntata diShow, dove ha interpretato Franco Califano,“getta la” in camerino:La nuova edizione del “torneo dei campioni” di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

RollingStoneita : “Tale e Quale Show” ha usato il blackface per imitare Ghali #21novembre - repubblica : Ghali contro 'Tale e quale': 'Non c'era bisogno di scurirsi la faccia per imitarmi' - martinaiamundo : Ma possibile che quelli di “Tale e quale show” non abbiano ancora capito che non devono usare la blackface? Cioè a… - mariarossyi : ieri sera mi sono addormentata sulla poltrona ahh volevo vedere tale e quale con carlo conti ma nulla di fatto ahahh ha vinto morfeo ah - bellicapelli15 : Tale e quale show, Ghali attacca il programma di Carlo Conti per blackface: “Bastava l’autotune ed un bel look”… -