“Tale e quale” batte il “Grande Fratello” e conquista i telespettatori col ritorno di Conti

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Ieri sera si è tenuta la finale del programma di Raiuno che hato gli ascolti contro il GF Vip Sul podio degli ascolti tv il programma condotto da Carlo, la finale die quale show”, che ieri sera è tornato in studio a condurre, dopo i giorni passati a casa per guarire dal Covid. Ancora una volta la gara di ascolti tra Rai-Mediaset e-Signorini è stata vinta dal presentatore di Raiuno. Con quasi un milione di spettatori in più Tale e quale hato gli ascolti del venerdì sera contro il Grande Fratello Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo(@carlo.tv) Gli ascolti di Tale e Quale e del Grande Fratello Vip La finale dello show di Raiuno è stata vinta da Lidia Schillaci e ha visto ...