«Suggerita dalle donne di tutto il mondo | pensata per le mamme» Che noia la pubblicità “sessista” della lavatrice Candy

Leggi su open.online

(Di sabato 21 novembre 2020) «L’innovazione ha senso solo se è utile a chi la usa». Lo stereotipodonna, angelo del focolare domestico, che fa il bucato e si prende cura dei bambini, è perpetrato, ancora una volta, dal. Nei giorni che anticipano il Black Friday, in cui schizzano le ricerche di elettrodomestici in rete, non è stato difficile imbattersi nell’annuncio su AmazonGrandÓ Vita del marchio. Amazon.it Annuncio online, sabato 21 novembre Èl’impianto del marketing di questo elettrodomestico a reggersi sul principio che è la donna la principale utilizzatrice dei modelli di questo catalogo. «ha chiesto suggerimenti allediil ...