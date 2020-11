Streaming Hesgoal Juventus – Cagliari Gratis dove vedere Diretta Live Tv No Rojadirecta Sky o Dzan?

Leggi su aciclico

(Di sabato 21 novembre 2020) Narra, la leggenda che leggenda poi non è, che Andrea Pirlo abbia fatto soprattutto due nomi all’alba dell’ultima sessione di mercato. Alla Continassa hanno preso nota e non sono rimasti stupiti, perché si trattava di profili già seguiti, anche di più: braccati finché l’affare non s’è sbloccato e la Fiorentina, per esempio, ha mollato Federico Chiesa alla. Di Hous-sem Aouar, campioncino dell’Olympique Lione, si riparlerà con i francesi, ma intanto il fantasista viola era stato preso, in prestito e a condizioni di riscatto non esattamente economiche. A centrocampo sono arrivati volti nuovi, che hanno abbassato l’età media, e la dirigenza bianconera ha fatto di tutto per prendere e portare a casa l’Obiettivo: Manuel Locatelli. La missione non è fallita, semmai è ancora in corso, perché i rapporti tra il club campione d’Italia e il Sassuolo sono talmente buoni ...