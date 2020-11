Stranger Things 4, Netflix annuncia chi saranno i nuovi attori della serie (Di sabato 21 novembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale Netflix annuncia le new entry della quarta stagione di Stranger Things. Come vi abbiamo già anticipato ad agosto, questa non dovrebbe essere l’ultima stagione della serie, come hanno confermato i fratelli Duffer creatori della serie. Le new entry di Stranger Things 4 Il comunicato stampa riporta che i nuovi personaggi di Stranger Things 4 sono: Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko e Tom Wlaschiha. Jamie Campbell Bower (Shadowhunters – Città di ossa, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street) interpreterà Peter Ballard, un uomo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 21 novembre 2020) Attraverso un comunicato ufficialele new entryquarta stagione di. Come vi abbiamo già anticipato ad agosto, questa non dovrebbe essere l’ultima stagione, come hanno confermato i fratelli Duffer creatori. Le new entry di4 Il comunicato stampa riporta che ipersonaggi di4 sono: Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko e Tom Wlaschiha. Jamie Campbell Bower (Shadowhunters – Città di ossa, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street) interpreterà Peter Ballard, un uomo ...

