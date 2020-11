Stazione Tor di Valle. Cucunato (Lega): “Situazione vergognosa” (Di sabato 21 novembre 2020) “Insieme al Coordinamento della Lega in IX Municipio, oggi ho nuovamente denunciato lo stato di degrado nella Stazione ferroviaria di Tor di Valle: parliamo di pericolo, sporcizia e soprattutto insicurezza, che si presentano negli spazi interni ed esterni della fermata. Una situazione vergognosa quella che vediamo in questa Stazione della Roma-Lido, che evidenzia la superficialità delle politiche sulla mobilità portate avanti da Roma Capitale e la Regione Lazio”. Lo comunica in una nota Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio. “Qui troviamo lavori di manutenzione fermi da anni, oltre alla totale assenza della sicurezza e delle più basilari norme igienico sanitarie. Un’odissea per gli oltre 4000 pendolari che ogni giorno utilizzano questa fermata, priva ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 novembre 2020) “Insieme al Coordinamento dellain IX Municipio, oggi ho nuovamente denunciato lo stato di degrado nellaferroviaria di Tor di: parliamo di pericolo, sporcizia e soprattutto insicurezza, che si presentano negli spazi interni ed esterni della fermata. Una situazione vergognosa quella che vediamo in questadella Roma-Lido, che evidenzia la superficialità delle politiche sulla mobilità portate avanti da Roma Capitale e la Regione Lazio”. Lo comunica in una nota Piero, Capogruppo dellaSalvini Premier in IX Municipio. “Qui troviamo lavori di manutenzione fermi da anni, oltre alla totale assenza della sicurezza e delle più basilari norme igienico sanitarie. Un’odissea per gli oltre 4000 pendolari che ogni giorno utilizzano questa fermata, priva ...

LavoroLazio_com : Stazione Tor di Valle, Cucunato: 'Oggi Lega scesa in piazza per chiedere messa in sicurezza e decor... - CorriereCitta : Tor di Valle, stazione nel degrado totale: la Lega protesta e chiede interventi immediati - DanieleGianca : @Luca100celleASR A tor vergata è comodo proprio, c'è pure la stazione del treno. - BrunoAstorre : Grazie ai magistrati della Dda e del Tribunale di Roma, ai Carabinieri del Gruppo di Frascati, della Stazione di To… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Tor Degrado alla stazione di Tor di Valle: la Lega scende in piazza per chiedere la messa in sicurezza Ostia Tv Tor di Valle, stazione nel degrado totale: la Lega protesta e chiede interventi immediati

«Insieme al Coordinamento della Lega in IX Municipio, oggi ho nuovamente denunciato lo stato di degrado nella stazione ferroviaria di Tor di Valle: parliamo di pericolo, sporcizia e soprattutto insicu ...

Posts con tag "polizia di stato"

Il Comune di Ateleta ha avviato il nuovo servizio di emissione della carta d'identità elettronica (CIE). La nuova carta d'identità elettronica è un documento di riconoscimento che consente di identifi ...

«Insieme al Coordinamento della Lega in IX Municipio, oggi ho nuovamente denunciato lo stato di degrado nella stazione ferroviaria di Tor di Valle: parliamo di pericolo, sporcizia e soprattutto insicu ...Il Comune di Ateleta ha avviato il nuovo servizio di emissione della carta d'identità elettronica (CIE). La nuova carta d'identità elettronica è un documento di riconoscimento che consente di identifi ...